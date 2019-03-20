Драматичный момент посадки самолёта Cessna 680 Citation Sovereign, на аэродроме в Дюссельдорфе (Германия) попал а объектив видеокамеры, в прошлое воскресение, 17 марта, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Посадка самолёта при боковом ветре, скорость которого достигала 120 км/ч, произошла на глазах пассажиров и работников немецкой воздушной гавани. Пилот сделал всё возможное, чтобы преодолеть стихию, но когда шасси коснулись взлётно-посадочной полосы, авиалайнер вышел из-под контроля, накренился в сторону, затем выкатился на лужайку и в конечном итоге остановился.

В результате инцидента никто не пострадал.

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