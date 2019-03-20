В Иране во время празднования фестиваля огня погибли два человека, еще более 1,5 тысячи людей пострадали. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщают местные СМИ, ссылаясь на полицию.

Среди погибших есть 16-летний подросток. Кроме того, правоохранители отметили, что около тысячи пострадавших уже прошли амбулаторное лечение и отпущены домой, а около 150 человек остаются под наблюдением врачей в больницах. Четверо из них находятся в палатах интенсивной терапии.

Всего по стране было зарегистрировано более 150 инцидентов, связанных с неосторожным использованием огня и пиротехнических изделий.

Отметим, что праздник Чахаршанбе-Сури или же "Красная среда" традиционно проходит Иране в последнюю неделю перед наступлением иранского Нового года - Ноуруза. Миллионы иранцев выходят на улицы городов и деревень и разжигают костры, через которые прыгают на протяжение ночи.