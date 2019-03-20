Стала известна причина катастрофы Boeing 737 Max
Пилоты Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, разбившегося 29 октября 2018 года, не успели вовремя найти решение проблемы потери скорости и высоты и получали неверные данные с датчиков. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в среду сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники, связанные с расследованием катастрофы.
Эта информация, отмечает агентство, получена по итогам изучения голосового самописца лайнера и обнародуется впервые. После двух минут полета пилот сообщил диспетчерам о проблемах с самолетом, в частности речь могла идти о неверной работе датчиков скорости. Из-за потери скорости и безуспешных попыток пилотов в ручном режиме выровнять лайнер рулями высоты самолет не мог удерживать выделенный эшелон и продолжал снижение.
Сообщается, что командир экипажа сразу поручил второму пилоту найти в руководстве по летной эксплуатации решение проблемы. Однако летчикам не удалось вовремя найти в инструкции соответствующую процедуру. Производитель, как отмечает Reuters, заявляет, что протокол действий для такой ситуации описан в руководстве.
Источник агентства сообщает, что, судя по данным голосового самописца, пилоты не знали, что рули высоты работают неверно и были обеспокоены решением проблемы со скоростью и высотой. Накануне катастрофы другой экипаж на этом же Boeing 737 Max якобы столкнулся с аналогичными трудностями, но пилотам удалось решить проблему после изучения предполетных чек-листов.
Как отмечает Reuters, участники расследования пытаются установить, почему компьютер дал команду на снижение после получения данных с неверно работающих датчиков, а также было ли у пилотов достаточно опыта, чтобы верно отреагировать на проблему.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
19 Мар. 21:49 4 877
-
19 Мар. 12:47 3 945
-
19 Мар. 23:57 3 212
-
10:20 2 796
-
19 Мар. 13:12 2 693