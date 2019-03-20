Бизнесмен из Новой Зеландии заключен под стражу по обвинению в распространении онлайн-трансляции теракта в городе Крайстчерч. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета New Zealand Hearald.

Отмечается, что 44-летний Филип Невилл Арпс (Philip Neville Arps) в среду предстал перед окружным судом города Крайстчерч. Ему были предъявлены обвинения по двум статьям и отказано в просьбе об освобождении под залог. Согласно решению суда, он останется под стражей до следующего слушания, которое должно состояться 15 апреля.

По данным издания, Арпс руководит компанией, которая находится под пристальным вниманием властей из-за использованного в логотипе нацистского символа.

Ранее обвинения в распространении трансляции атаки в Крайстчерче были предъявлены 18-летнему молодому человеку, имя которого не называется. Ему также было отказано в освобождении под залог. Следующее слушание по его делу состоится в апреле.

В пятницу в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Одному человеку, 28-летнему Брентону Тарранту, предъявлены обвинения в убийстве, в субботу суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.