В США мужчина спас от неминуемой гибели двух собак, которые прямо на его глазах провалились под лёд. Об этом сообщил телеграм-канал Life Shot.

Сообщается, что инцидент произошёл в городе Йонкерс, расположенном в юго-восточной части штата Нью-Йорк, когда мужчина выгуливал свою собаку Киру. Недалеко от Ирвингтонского водохранилища герой ролика услышал крики женщины и увидел, как два лабрадора идут по тонкому льду, а затем проваливаются в воду, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Хозяйка собак стала подзывать их к себе, однако питомцам никак не удавалось выбраться. Тогда мужчина без колебаний прыгнул в замёрзший водоём, чтобы вызволить четвероногих питомцев из холодного плена. Для того чтобы прорваться к собакам, храбрецу пришлось выступить в роли ледокола и разбивать наледь руками.

Сообщается, что героем ролика оказался 45-летний уроженец России Тимофей Юрьев. Мужчина долгое время жил в Сибири и Канаде, поэтому суровые экстремальные условия были для него не в новинку.

По словам Тимофея, когда он плыл ко второй собаке, ему пригодилась техника, которой его обучил дед, бывший разведчик. Юрьев рассказал, что в экстремальной ситуации, чтобы вернуть себе силы, следует нажать на особую точку на руке и сделать дыхательные упражнения. Благодаря таким нехитрым манипуляциям мужчине удалось быстро восстановиться и, несмотря на холод, спасти второго пса.

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