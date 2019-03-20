Число погибших из-за наводнений и оползней в Индонезии увеличилось до 107
Число погибших в результате наводнений и оползней в восточной индонезийской провинции Папуа возросло до 107. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство СиньхуаЮ, ссылаясь на местные власти.
Ранее сообщалось о 89 погибших и 159 пострадавших.
Поисково-спасательные операции продолжаются. По данным властей, еще 93 человека числятся без вести пропавшими.
По словам представителя спасательных служб, более девяти тысяч человек на данный момент были вынуждены покинуть дома из-за наводнений. Сейчас они размещены в 20 эвакуационных центрах, под которые были отведены правительственные здания.
Ранее сообщалось, что в результате наводнений и оползней были разрушены около 350 домов, три моста, восемь школ и различные здания инфраструктуры.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!