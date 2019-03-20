В австрийских Альпах на группу горнолыжников сошла лавина. Инцидент произошел в районе курорта Санкт-Антон-ам-Арльберг, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

На популярной трассе в это время было многолюдно. Огромный пласт сошел внезапно. Момент случайно попал в объектив камеры, закрепленной на шлеме одного из туристов.

На кадрах видно, как всего за несколько секунд оператор и еще несколько человек оказались буквально погребены под толщей снега. Выбраться лыжникам помогли другие отдыхающие. Только по счастливой случайности никто не пострадал.

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