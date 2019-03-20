В Турции произошло мощное землетрясение
20 марта 2019 13:50 239
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в среду на западе Турции. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир (около 2,5 млн жителей). Очаг залегал на глубине 27 км.
По меньшей мере три человека получили ранения, сообщил в среду глава Управления по чрезвычайным ситуациям Мехмет Гюллюоглу.
"На данный момент мы не получали информации о погибших. В результате землетрясения легкие ранения получили три наших гражданина", - приводит его слова агентство Anadolu.
Как сообщили ранее ТАСС в генеральном консульстве России в Анталье, никто из российских граждан не обращался к ним за помощью.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!