Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в среду на западе Турции. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир (около 2,5 млн жителей). Очаг залегал на глубине 27 км.

По меньшей мере три человека получили ранения, сообщил в среду глава Управления по чрезвычайным ситуациям Мехмет Гюллюоглу.

"На данный момент мы не получали информации о погибших. В результате землетрясения легкие ранения получили три наших гражданина", - приводит его слова агентство Anadolu.

Как сообщили ранее ТАСС в генеральном консульстве России в Анталье, никто из российских граждан не обращался к ним за помощью.