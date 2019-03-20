В Индонезии полицейские задержали одного и застрелили двух подозреваемых в нападении на пункт обмена валюты на Бали, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как пишет Bali Post, всего в эту бандгруппу входили семь человек. Все они, предположительно, являются гражданами России.

Четверым бандитам удалось скрыться, полиция их ищет.

Инцидент произошел 19 марта на юге популярного туристического острова, передает ТАСС.

Как рассказали в полиции Бали, вооруженные огнестрельным и холодным оружием неизвестные в масках, среди которых была одна женщина, напали на обменный пункт и похитили около 63 тысяч долларов США.