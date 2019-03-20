Испания потеряет 10 млрд евро за 5 лет в случае выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения с партнерами, сообщается в докладе Банка Испании "Brexit: оценка ситуации и перспективы", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Из-за Brexit без соглашения ВВП Испании снизится на 0,5% за 5 лет в случае упорядоченного выхода и на 0,8%, если Brexit будет неупорядоченным. При самом плохом варианте ежегодный средний рост ВВП страны будет снижаться с 0,1% до 0,2%", - прогнозирует Центробанк Испании.



Уровень безработицы при жестком Brexit вырастет в Испании на 0,8%, число потерянных рабочих мест составит 125-150 тыс., экспорт снизится на 2,6%.



"Потери от возможного выхода Великобритании из ЕС могут быть значительными для испанской экономики в зависимости при разных сценариях, но не чрезмерными", - заявили в Банке Испании.



19 марта 2019 г. Совет стран Евросоюза согласовал ряд мер на случай выхода Великобритании из состава Евросоюза без соглашения об условиях этого процесса (так называемый "жесткий" Brexit).



Целью этих документов является ограничение серьезного ущерба, который может быть причинен беспорядочным Brexit в определенных секторах.



Эти меры временны и ограничены по сфере применения, они не заменят собой всех выгод полного членства страны в союзе, отмечают в Совете ЕС. В частности, эти меры касаются рыболовства, транспорта, а также образовательных программ.



20 марта является последним днем, когда парламентарии могут проголосовать по тексту соглашения. В четверг Мэй отправляется на саммит Евросоюза, где, как предполагалось в принятой резолюции, должна официально попросить о переносе сроков Brexit.



Чтобы успеть это сделать, правительство должно решить вопрос о голосовании в парламенте - а теперь и представить новое предложение по соглашению - до вечера 19 марта, однако последнее заявление спикера, вероятно, помешает этому, что приведет к переносу Brexit на более долгий чем до 30 июня срок.



Британские законодатели проголосовали за то, чтобы отсрочить выход страны из ЕС как минимум на три месяца, что ознаменовало очередной шаг в политическом кризисе, разразившемся в самом сердце Вестминстера.



Члены парламента проголосовали 412/202 за продление статьи 50, которая определяет процесс выхода из ЕС с намеченного ранее 29 марта на более поздний срок. Однако голосование в четверг вечером было необязательным, и ЕС должен будет согласиться на отсрочку. Брюссель уже заявил, что Британия должна обосновать просьбу о таком продлении.

