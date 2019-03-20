Спрос на дизельное топливо может упасть на 270 тысяч баррелей в день к концу 2019 года. Оно будет вытеснено из-за распространения электробусов, большая часть которых находится в Китае. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пока влияние электрических транспортных средств на спрос на нефть остается относительно небольшим, но в будущем китайские автобусы могут стать причиной его сокращения. Каждая тысяча электробусов будет вытеснять с рынка около 500 баррелей дизельного топлива в день.

Влияние электрокаров, в том числе Tesla, на спрос на нефть пока не вызывает больших опасений - автомобили среднего размера, которые могут быть заменены электромобилями, в целом потребляют в 30 раз меньше топлива, чем автобусы.

По оценке Bloomberg, в будущем влияние рынка электрокаров и электробусов на рынок нефти будет только расти. Так, по прогнозу агентства, к 2040 году электрокары могут вытеснить до 6,4 миллиона баррелей в день спроса на нефть, а повышение эффективности использования топлива сократит еще 7,5 миллиона баррелей в день.

Китай лидирует в электрификации своего автобусного парка, поскольку страна является лидером в мире по количеству выбросов загрязняющих веществ в воздух. Так, в 2015 году загрязнение воздуха в Китае стало причиной смерти 1,6 миллиона человек.