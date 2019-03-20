Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально попросила отложить выход страны из Евросоюза (Brexit). Об этом она объявила в парламенте, передает Reuters.

Как сообщается, глава британского правительства направила письмо главе Евросовета Дональду Туску. В нем говорится о технической отсрочке до 30 июня. Мэй подчеркнула, что не готова откладывать Brexit на более позднюю дату, а также что готовится к третьему голосованию по своему варианту сделки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Reuters отмечает, что Туск получил запрос.