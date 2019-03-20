Британия попросила ЕС отложить Brexit
20 марта 2019 16:51 154
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально попросила отложить выход страны из Евросоюза (Brexit). Об этом она объявила в парламенте, передает Reuters.
Как сообщается, глава британского правительства направила письмо главе Евросовета Дональду Туску. В нем говорится о технической отсрочке до 30 июня. Мэй подчеркнула, что не готова откладывать Brexit на более позднюю дату, а также что готовится к третьему голосованию по своему варианту сделки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Reuters отмечает, что Туск получил запрос.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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