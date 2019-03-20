Токаев также считает необходимым воздвигнуть монумент в честь Назарбаева и назвать его именем центральные улицы областных городов.

Накануне Назарбаев заявил, что уходит с поста главы государства. Свои полномочия на оставшийся период президентства он передал Токаеву, который до этого был председателем сената. Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.