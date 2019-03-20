Астану переименовали в Нурсултан
20 марта 2019 18:02 335
Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Теперь документ должен подписать новый глава государства - Жомарт Токаев, которому и принадлежит инициатива смены названия.
Утром он принял присягу, пообещал придерживаться устоявшегося курса и предложил переименовать Астану в Нурсултан.
Токаев также считает необходимым воздвигнуть монумент в честь Назарбаева и назвать его именем центральные улицы областных городов.
Накануне Назарбаев заявил, что уходит с поста главы государства. Свои полномочия на оставшийся период президентства он передал Токаеву, который до этого был председателем сената. Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.
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