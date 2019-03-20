На Троекуровском кладбище Москвы 21 марта будут хоронить Юлию Началову. Певица ушла из жизни внезапно, так что близкие до сих пор не могут поверить в произошедшее, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

С 12 часов начнется прощание с ней в ритуальном зале кладбища. Продлится оно до 14 часов. Как пишет сайт "КП", родные певицы запретили видеосъемку в ритуальном зале и на самих похоронах.

Похоронят певицу рядом с могилой одного из основателей НТВ Игоря Малашенко, который свел счеты с жизнью в Испании. Его хоронили в Москве.

Ранее сообщалось о том, что у родственников Началовой якобы возникли проблемы с захоронением певицы, однако впоследствии они были опровергнуты.

По сведениям СМИ, певицу похоронят в любимом платье, которое она считала счастливым, а во время прощания будут звучать песни в исполнении Юлии Началовой и кадры из ее клипов.

На церемонию прощания с ней собираются прийти звезды эстрады и телевидения, которые дружили и работали с Юлией на разных проектах. Журналисты предполагают, что может приехать даже Алла Пугачева.

Известно, что в организации похорон помогал бывший муж Юлии футболист Евгений Алдонин, в браке с которым Началова родила дочь Веру. Вместе они давно не жили, но именно он сообщил дочери трагическую весть.

На момент смерти певицы Вера находилась за границей и не знала о том, что ее мамы больше нет. 12-летняя девочка, вероятно, будет в дальнейшем жить с бабушкой и дедушкой - родителями Юлии Началовой, но при этом не иметь ограничений в общении с отцом Евгением Алдониным.

По какой причине футболист и его родители не захотели взять девочку на воспитание в свою семью, неизвестно. Не исключено, что жить с бабушкой и дедушкой по материнской линии было желанием самой Веры.