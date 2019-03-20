Независимая избирательная комиссия Афганистана перенесла дату выборов президента страны на 28 сентября 2019 года, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление председателя комиссии Хавы Алам Нуристани, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Избирком откладывает дату проведения президентских выборов уже во второй раз. Ранее сообщалось, что избирательная комиссия перенесла выборы президента, назначенные на 20 апреля 2019 года, на 20 июля.

Как заявила Нуристани, соответствующее решение было принято для обеспечения транспарентности и организации регистрации избирателей.