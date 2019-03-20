Жители Земли наблюдают третье и последнее суперлуние, которое можно будет увидеть в 2019 году, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ночь на 21 марта Луна выглядит ярче и больше, чем обычно.

Суперлуние - это явление, когда полнолуние происходит менее, чем за трое суток до или после момента прохождения Луны через ближайшую к Земле точку ее эллиптической орбиты (перигея) и оказывается на расстоянии ближе 362 тысяч километров от Земли.

В момент прохождения перигея диск Луны кажется на 14 % больше и на 30 % ярче.

Мартовское полнолуние принято называть "червячным". Это связано с тем, что в этот период земля становится более теплой и влажной, что способствует появлению дождевых червей и птиц.