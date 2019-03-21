Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 19-20 марта сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.



Решение совпало с прогнозами аналитиков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



На предыдущем заседании в январе регулятор также не изменил уровень ставки. В 2018 году Федрезерв повышал ставку четыре раза - в марте, июне, сентябре и декабре. Последний раз ставка была повышена в декабре 2018 года на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5% годовых. В 2017 году регулятор повышал ставку три раза: в декабре - до 1,25-1,5%, в июне - до 1-1,25% и в марте - до 0,75-1% годовых.

До этого темпы повышения ставки были более медленными - по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007-2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.