Врач Началовой заявил, что у нее не было денег на лечение
21 марта 2019 06:00 282
Врач Василий Шуров заявил, что у певицы Юлии Началовой не было денег, чтобы оплатить лечение подагры.
По словам доктора, звезда не могла платить зарплату своему пресс-секретарю, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru
"Скажу больше: в нашей клинике Началова тоже лечилась бесплатно. С нее никто ни копейки не взял. Уже тогда я понимал - ей не с чего платить. На похоронах Юли мы бесплатно предоставим машину скорой помощи, там будут дежурить наши врачи", - цитирует Шурова "МК".
Певица, скончавшаяся 16 марта, будет похоронена 21 марта на Троекуровском кладбище.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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