Врач Василий Шуров заявил, что у певицы Юлии Началовой не было денег, чтобы оплатить лечение подагры.

По словам доктора, звезда не могла платить зарплату своему пресс-секретарю, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

"Скажу больше: в нашей клинике Началова тоже лечилась бесплатно. С нее никто ни копейки не взял. Уже тогда я понимал - ей не с чего платить. На похоронах Юли мы бесплатно предоставим машину скорой помощи, там будут дежурить наши врачи", - цитирует Шурова "МК".

Певица, скончавшаяся 16 марта, будет похоронена 21 марта на Троекуровском кладбище.