ЕС назвал условие отсрочки Brexit
21 марта 2019 06:47 138
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что перенос даты выхода Великобритании из состава ЕС на более поздний срок возможен при условии одобрения сделки по Brexit британскими парламентариями, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС
При этом Туск подчеркнул, что отсрочка возможна только на небольшой срок. Он также выразил сомнение в том, что сторонам удастся осуществить Brexit организованно.
"Надежда на организованный выход остается слабой и иллюзорной, но мы продолжим добиваться его", - заявил Туск.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
00:08 1 225
США приняли важное решение по доллару
20 марта 23:57 530
Трамп пообещал уничтожить "ИГ" в ближайшие часы
20 марта 21:40 652
На Земле наблюдается суперлуние
20 марта 20:00 1 252
В МИД Казахстана назвали выгоду переименования Астаны
20 марта 19:00 451
Еврокомиссия предложила два варианта отсрочки Brexit
20 марта 23:57
Трамп пообещал уничтожить "ИГ" в ближайшие часы
20 марта 21:40
На Земле наблюдается суперлуние
20 марта 21:25
Выяснилось, какой чай повышает риск развития рака на 90%
20 марта 21:10
Итальянцы назвали пиццу "самым счастливым блюдом"
20 марта 20:51
Цена нефти Brent поднялась выше $60 - ВПЕРВЫЕ С НОЯБРЯ
20 марта 20:00
В МИД Казахстана назвали выгоду переименования Астаны
-
20 Мар. 10:41 13 396
-
20 Мар. 11:08 9 881
-
20 Мар. 10:50 9 821
-
20 Мар. 11:24 9 817
-
20 Мар. 11:33 9 660