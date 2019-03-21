Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что перенос даты выхода Великобритании из состава ЕС на более поздний срок возможен при условии одобрения сделки по Brexit британскими парламентариями, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

При этом Туск подчеркнул, что отсрочка возможна только на небольшой срок. Он также выразил сомнение в том, что сторонам удастся осуществить Brexit организованно.

"Надежда на организованный выход остается слабой и иллюзорной, но мы продолжим добиваться его", - заявил Туск.