Начальник штаба ВВС США распорядился пересмотреть программу подготовки военных пилотов крупных грузовых и транспортных самолетов, а также самолетов президента США. Это решение связано с недавними крушениями Boeing 737 MAX. Генерал Дэвид Голдфейн заявил, что, хотя ВВС не эксплуатируют эту модель, он хочет, чтобы военные пилоты знали, как и когда отключать автоматизированные системы в аварийных ситуациях, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее стало известно, что по требованию министра транспорта США независимый генеральный инспектор проверит процесс сертификации самолета Boeing 737 MAX. К этому расследованию также присоединится ФБР, передает телеканал "Россия 24". Кроме того, слушания по авиабезопасности с участием Boeing планирует провести в американском Сенате.

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