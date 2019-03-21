Член экипажа истребителя Rafale получил серьезные ранения после того, как его катапультировало при взлете на военной базе во Франции. Об этом, как Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Parisien.

Как сообщается, инцидент произошел в среду на военной базе Сен-Дизье в департаменте Верхняя Марна. В процессе взлета сработал механизм катапультирования, и 64-летнего напарника пилота выбросило на взлетную полосу. Он серьезно пострадал, в частности, получил травму спины, и был госпитализирован. Кроме того, пилот истребителя получил порезы на руках от осколков стекла кабины.

Жандармерия занимается расследованием необычного происшествия.