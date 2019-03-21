США потратят свыше шести миллиардов долларов на модернизацию танка M1 Abrams ("Абрамс"). Об этом американский президент Дональд Трамп рассказал во время визита на танкостроительный завод в городе Лайма в штате Огайо, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, деньги направят на усовершенствование и модификацию танков в ближайшие три года. "Это почти в два раза больше, чем прошлая администрация [Барака Обамы] инвестировала за восемь лет", - подчеркнул Трамп.

Он также назвал M1 Abrams самым эффективным, надежным и боеспособным в истории войн.