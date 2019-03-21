В Индии обрушился торговый центр, есть жертвы - ВИДЕО
21 марта 2019 11:09 184
Большой торговый центр в городе Дхарвад в штате Карнатака, юго-запад Индии, обрушился по пока неизвестным причинам. На данный момент известно о двоих погибших, примерно 90 могут быть под завалами здания. Из семи десятков пострадавших 30 были госпитализированы, ведутся работы по разборке завалов, передает Day.Az со ссылкой на vesti-ukr.com.
Как отмечает Times of India, здание внезапно разрушилось в тот момент, когда около 150 человек находились на первом и втором этажах центра. Всего в ТЦ 60 магазинов. На месте происшествия работают десять машин скорой помощи, службы спасения и пожарные.
Местные жители утверждают, что качество строительства было изначально низким.
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