США могут приостановить подготовку к поставке F-35 в Турцию
Вашингтон рассматривает возможность приостановки подготовительных мероприятий для поставки в Турцию самолетов F-35, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на исполняющую обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Постоянно принимаются решения по поводу вещей, поставка которых осуществляется в ожидании того, что они (Турция - ред.) в конечном итоге возьмут самолеты на попечение", - сказала она агентству. По ее словам, "много чего может быть приостановлено, чтобы направить им сигнал". О том, какие именно шаги может принять американская сторона, она не сказала.
Как отмечает агентство, возможные действия США связаны с тем, что Вашингтону пока не удалось переубедить президента страны Реджепа Таийпа Эрдогана в том, что покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 скажется на безопасности F-35. Как сообщил агентству неназванный американский чиновник, одна из мер, которые рассматривает Вашингтон, касается сервисной базы для F-35 в турецком Эскишехире.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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