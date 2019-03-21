Число жертв взрыва в Кабуле во время празднования Новруза возросло до 6 человек, еще 23 получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на данные министерства здравоохранения Афганистана, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о двух погибших и 14 раненых.