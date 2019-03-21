Сильный взрыв в Кабуле, есть погибшие
21 марта 2019 11:30 118
Число жертв взрыва в Кабуле во время празднования Новруза возросло до 6 человек, еще 23 получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на данные министерства здравоохранения Афганистана, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось о двух погибших и 14 раненых.
Местные СМИ сообщили в четверг о взрыве в районе Кабула Карт-е Сахи, где собираются люди на празднование наступления весны и нового года - Новруза По словам очевидцев, взрыв мог быть связан с ракетным обстрелом. Агентство Пажвак, в свою очередь, сообщило о трех ракетах, выпущенных по району.
10:09
Xəzərdə evdə yanğın olub
-
20 Мар. 23:07 6 779
-
20 Мар. 23:29 4 637
-
20 Мар. 15:40 4 556
-
20 Мар. 12:50 4 468
-
20 Мар. 13:17 4 455