Жительница Великобритании рассказала о потере волос после отказа от пищи животного происхождения. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Музыкант Джессика Дрю (Jessica Dru) из Лондона утверждает, что решила стать веганом в прошлом апреле. "Все больше и больше знакомых пробовали сделать это, - говорит она. - Молочные продукты я давно перестала есть и думала, что с тем же успехом могу отказаться от мяса".

Поначалу Дрю чувствовала себя лучше и энергичнее, однако через несколько недель заметила выпадение волос. "Я "линяла" по всему дому, - вспоминает она. - Кое-где волосы на голове стали жидкими, особенно спереди. Это меня смущало. Я казалась себе старше своих лет, а ведь мне нет и 30".

Несмотря на это, Дрю не отказывалась от веганской диеты. Спустя несколько месяцев к выпадению волос добавилась сонливость. Просыпаться по утрам стало так трудно, что ей приходилось ставить несколько будильников.

Одной из причин выпадения волос могло быть отсутствие в ее рационе кератинов - белков, из которых состоят волосы и ногти. Помимо мяса и рыбы, они содержатся в бобах, чечевице, нуте и соевом молоке. Теперь Дрю пытается расширить свою диету за счет растительной пищи с кератинами и надеется, что это решит ее проблему.