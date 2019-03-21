Крупный пожар произошел в одном из банков на Елисейских полях в Париже. Заведение располагалось на первом этаже жилого дома, но пламя грозило распространиться на верхние шесть этажей. Прибывшие на место пожарные начали борьбу с огнем, когда в окне на третьем этаже показалась девушка с грудным ребенком, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Женщина попыталась привлечь внимание пожарных, помахав им рукою. Однако, судя по видео, проходившие мимо парижане были напуганы гораздо больше, чем находившаяся в ловушке. Люди в панике кричали девушке, чтобы она поскорее постаралась найти выход из горящего здания.

Как сообщает АР, в итоге пострадавшую и ее девятимесячного ребенка благополучно вызволили из огня спасатели.

Виновниками инцидента, произошедшего 16 марта, стали протестанты из числа "желтых жилетов". Они атаковали банк Tarneaud, в результате ЧП незначительные ранения получили 11 человек, включая двоих пожарных.

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