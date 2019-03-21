Пассажирский автобус протаранил около 10 машин и сбил несколько пешеходов на тротуаре в старой части Стамбула, сообщает Hurriyet. Очевидцы сняли на видео последствия аварии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

ДТП произошло утром в четверг, 21 марта, в районе Беязыт. По предварительным данным, у транспортного средства отказали тормоза. Водитель пытался остановить автобус, выехав на парковку, где повредил, как утверждают очевидцы, по меньшей мере пять машин. После этого неуправляемый транспорт выехал на тротуар и врезался в группу пешеходов. Свидетели утверждают, что после этого автобус протаранил еще несколько автомобилей и остановился.

"Я видел трех раненых, в том числе туристов. Их доставили в больницу на скорой помощи", - рассказал очевидец.

Точное число пострадавших пока не сообщается.

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