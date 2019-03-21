Сотни тысяч американцев ежегодно остаются без крыши над головой, потому что не могут оплачивать коммунальные услуги и покупать жилье. В результате они вынуждены переселяться на автостоянки, передает Day.Az со ссылкой на Вести .

По данным Министерства жилищного строительства и городского развития США, только в 2017 году 500 тыс. человек остались без жилья. Сейчас больше всего бездомных в Калифорнии. Они живут в автомобилях, заброшенных зданиях, парках или прямо на улице. В Лос-Анджелесе в рамках программы "Безопасная стоянка" более 15 тыс. человек ежедневно ночуют на улице в своих автомобилях. Сами парковки хорошо охраняются, чтобы бездомные автовладельцы могли спокойно спать.

Причинами столь резкого роста числа оставшихся без крова людей стали отсутствие доступного жилья и рост расходов на коммунальные услуги. К примеру, в Лос-Анджелесе в течение нескольких лет арендная плата росла быстрее, чем доходы населения, сообщает Euronews.