Инцидент, произошедший в Уинтер-Хейвене (Флорида, США), чуть было не стоил жизни посетителю ресторана "Taco Bell", передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Некий 77-летний водитель, выезжая с парковки, не справился с управлением, в результате чего его машина перепрыгнула через бордюр и въехала в ресторан, разбив витрину.

Сообщается, что автомобилист не пострадал, а вот на том самом месте, в которое он въехал, должен был сидеть клиент ресторана, вставший из-за столика всего за несколько секунд до аварии - мужчина отправился к стойке, чтобы попросить дополнительную порцию острого соуса. Полицейские, расследующие произошедшее, уверены - если бы не любовь к соусу, то посетитель мог бы погибнуть или по крайней мере получить очень серьёзные травмы.

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