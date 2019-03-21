В таиландском городе Паттайя хозяева оставили домашнюю собаку на улице и уехали. На видео произошедшего обратил внимание таблоид Daily Mail.

Инцидент произошел в понедельник, 18 марта. Автор ролика Кэт Яроэнсук (Kat Jaroensuk) ехала на пассажирском сиденье мотоцикла, когда заметила пса, преследующего серебристый пикап. Девушка постучала в окно автомобиля и обратила внимание пары на бегущую собаку. Те опустили боковое стекло и выкрикнули, что "он (пес - прим. "Ленты.ру") им не нужен".

"Они намеренно оставили своего питомца на улице, - заключила Яроэнсук. - Не знаю, как долго эта несчастная собака бежала за машиной, но я видела, что от быстрого бега ее лапы покрылись ранами". По версии девушки, семья переезжала в новый дом и решила избавиться от пса, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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