В химическом промпарке в КНР прогремел взрыв
21 марта 2019 14:19 153
В китайской провинции Цзянсу произошел взрыв в химическом промышленным парке. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает ТАСС, ссылаясь на местные СМИ.
По данным агентства, взрыв прогремел в городском округе Яньчэн.
Как отмечается, на место происшествия прибыли пожарные.
В настоящее время причина взрыва неизвестна.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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