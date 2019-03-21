В китайской провинции Цзянсу произошел взрыв в химическом промышленным парке. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает ТАСС, ссылаясь на местные СМИ.

По данным агентства, взрыв прогремел в городском округе Яньчэн.

Как отмечается, на место происшествия прибыли пожарные.

В настоящее время причина взрыва неизвестна.