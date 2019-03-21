Меркель отреагировала на перенос Brexit
21 марта 2019 15:23 232
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз готов дать Великобритании отсрочку по Brexit. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает ТАСС.
По ее словам, Лондон должен обсудить с Брюсселем конкретную дату Brexit.
Она также добавила, что Германия готовится к худшему сценарию с жестким Brexit.
Меркель подчеркнула, что Берлин намерен до последнего часа" бороться за то, чтобы процесс выхода Британии из ЕС был упорядоченным.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
15:55 142
Взрыв котельной в России, есть погибшая
14:07