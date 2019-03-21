Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз готов дать Великобритании отсрочку по Brexit. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает ТАСС.

По ее словам, Лондон должен обсудить с Брюсселем конкретную дату Brexit.

Она также добавила, что Германия готовится к худшему сценарию с жестким Brexit.

Меркель подчеркнула, что Берлин намерен до последнего часа" бороться за то, чтобы процесс выхода Британии из ЕС был упорядоченным.