Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга по итогам проверки нашла нарушения в школе, где второклассник попал в больницу после того, как обжегся соком опасного комнатного растения. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает в четверг городское надзорное ведомство.

Инцидент произошел в школе №336: мальчик из любопытства дотронулся до диффенбахии, а потом коснулся лба. В детской городской больнице имени Филатова, куда был доставлен ребенок, у него диагностировали химический ожог первой степени. Также второклассник жаловался на головную боль.

"Проверка показала, что школа нарушила требования федерального законодательства, предусматривающие создание условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся", - отмечает прокуратура.

По итогам проверки ведомство внесло в адрес директора школы представление с требованием устранить нарушения, а также привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Диффенбахия - тропическое растение с крупными пестрыми листьями, которое достигает 2 метров в высоту и часто используется для украшения интерьеров. Поскольку ядовитый сок этого растения вызывает дерматит и ожоги кожи, его не рекомендуется ставить в тех местах, которые доступны детям и домашним животным.