Взрыв котельной в Воронежской области оставил без отопления 18 жилых домов, школу и детский сад, сообщает в четверг правительство региона.

Взрыв котельной в совхозе Масловский Новоусманского района Воронежской области произошел около 10.30 мск четверга. В результате погибла женщина 1949 года рождения, пострадали еще две женщины. По данным прокуратуры, прекращение подачи воды в котел привело к его перегреву и взрыву, здание котельной полностью разрушено.

"Без отопления остались 18 жилых домов поселка, а также социальные объекты - школа и детский сад", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры области, прекращена подача отопления в местный детский сад, дом культуры, школу и 16 многоквартирных домов.

Сколько человек проживает в домах, не сообщается. Сейчас в районе около плюс 5 градусов тепла.