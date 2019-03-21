Сеть кофеен Starbucks договорилась с сервисом UberEats о доставке своих напитков по территории британской столицы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщила газета The Sun.

По ее сведениям, услуга начнет работать уже этим летом, а к концу года может распространиться на другие большие города Соединенного Королевства. Заказывать кофе можно будет через мобильное приложение, после чего курьеры UberEats доставят его в нужную точку. Часть меню кофеен уже доступна в приложении, однако раньше доставка кофе была недоступна.

"Благодаря расширению нашего партнерства мы рады возможности доставлять еще больше завтраков и кофе в офисы", - приводит издание слова регионального отделения UberEats Родриго Аревало. "Мы с нетерпением ждем запуска этой услуги для большого числа людей в Лондоне этим летом", - заявил в свою очередь директор по программам лояльности Starbucks Дэвид Роуз. Информации о том, сколько будет стоить доставка кофе не приводится, однако по другим позициям меню Starbucks эта цена составляет порядка £3,5 ($4,6).

Это соглашение может быть ответом на аналогичный ход конкурента - на прошлой неделе популярная сеть кофеен Costa Coffee объявила о тестовом запуске доставки кофе с помощью сервиса Deliveroo. Пробный период продлится четыре месяца и будет доступен в шести районах британской столицы.