Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время приехать в РФ с официальным визитом, сообщается 21 марта на сайте Кремля.

"Условлено о тесном взаимодействии в интересах дальнейшего углубления партнерских российско-казахстанских связей и об организации в ближайшее время визита Касым-Жомарта Токаева в РФ", - сказано в сообщении.

19 марта Нурсултан Назарбаев, занимавший пост главы Казахстана с 1990 года, объявил о сложении полномочий. Он также заявил, что их исполнение на оставшийся срок переходит к Токаеву, который был председателем сената (верхней палаты) парламента.

Касым-Жомарт Токаев 20 марта принес присягу и вступил в должность президента. Глава Центральной избирательной комиссии Берик Имашев вручил новому лидеру удостоверение президента, штандарт и орден. Очередные выборы президента Казахстана пройдут в 2020 году.