17:56

Причиной крушения парома рядом с иракским городом Мосул стал перегруз и повышение уровня реки Тигр. Об этом, как передает Day.Az, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности Ирака.

"По первоначальным данным основной причиной того, что паром перевернулся, стало превышение разрешенного числа пассажиров. Вторая причина - повысился уровень воды в реке Тигр из-за того, что были открыты шлюзы в плотине Мосула", - сообщил источник.

Ранее он сообщил, что спасатели извлекли 45 тел погибших в результате крушения парома. Телеканал al-Sumaria также сообщил о 30 спасенных.

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17:50

Сорок пять человек погибли в результате крушения парома в Ираке. Об этом, как передает Day.Az, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.

Ранее стало известно, что туристический паром перевернулся в районе аль-Габат в Мосуле, на борту были десятки людей. Сообщалось о гибели 17 человек.

"Сорок пять тел достали (с парома - ред.), поисковые и спасательные операции продолжаются", - заявил источник.

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17:33

Паром, на борту которого находились десятки людей, в том числе дети, перевернулся в Ираке. Об этом, как передает Day.Az, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.

"Туристический паром "аль-Джазира" перевернулся в районе аль-Габат в Мосуле, на его борту находились десятки граждан, большинство из них - родители и дети", - заявил источник.