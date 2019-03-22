Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Глава государства написал в твиттере, что Голанские высоты представляют чрезвычайную стратегическую важность, а также важность в области безопасности для израильского государства и региональной безопасности.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за готовность признать суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами.

"В то время, когда Иран стремится использовать Сирию как плацдарм для уничтожения Израиля, президент Трамп отважно признает израильский суверенитет над Голанскими высотами. Спасибо, президент Трамп", - написал Нетаньяху в твиттере.