Трамп предложил признать Голанские высоты частью Израиля
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Глава государства написал в твиттере, что Голанские высоты представляют чрезвычайную стратегическую важность, а также важность в области безопасности для израильского государства и региональной безопасности.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за готовность признать суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами.
"В то время, когда Иран стремится использовать Сирию как плацдарм для уничтожения Израиля, президент Трамп отважно признает израильский суверенитет над Голанскими высотами. Спасибо, президент Трамп", - написал Нетаньяху в твиттере.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Brexit отменяется? Миллион британцев проголосовали против
В Ираке перевернулся паром, десятки погибших - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
Стало известно, какую страну посетит первой новый глава Казахстана
Starbucks будет доставлять кофе через Uber
Взрыв котельной в России, есть погибшая
В Петербурге ученик получил ожог от опасного растения в школе
Brexit отменяется? Миллион британцев проголосовали против
İran Azərbaycanında bayram - Bahalıq və boş ciblər
Что покупают в Баку иностранные туристы? - РЕПОРТАЖ - ФОТО
Армения стремительно теряет деньги
На Каспии произошло землетрясение
Fərdi evlərin sənədləşdirilməsinə başlanacaq
Наш Азербайджан: живая история Ордубада - ВИДЕО
Зираддин Рзаев: Юлию Началову убила порча
Азербайджан получит огромную выгоду от ОПЕК+
-
21 Мар. 19:36 6 354
-
21 Мар. 11:26 4 838
-
21 Мар. 05:00 3 888
-
21 Мар. 12:22 3 626
-
21 Мар. 10:03 3 167