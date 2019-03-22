Автомобиль въехал в толпу в Китае, есть погибшие - ВИДЕО
22 марта 2019 09:01 105
В Сети опубликовано видео с места умышленного наезда автомобиля на толпу людей в Китае.
Напомним, трагедия произошла рано утром в пятницу в поселке Тайпин города Цзаоян провинции Хубэй. Погибло семь человек, еще столько же пострадали, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Прибывшие на место стражи порядка застрелили водителя. Его мотивы пока неизвестны.
Ведется расследование.
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