Упрямая коала "оккупировала" автомобиль вежливого австралийца, чтобы охладиться - ВИДЕО
Житель Австралии винодел Тим Уитроу рассказал о противостоянии с упрямой коалой, которая решила отдохнуть и охладиться в его автомобиле. 18 марта мужчина вместе со своим псом приехал на виноградники, а дверь машины оставил открытой, чтобы его питомец смог выбраться.
Когда Тим вернулся к машине, то увидел, что на заднем сиденье сидит коала. Владелец автомобиля сфотографировался с незваным гостем, а потом долго и вежливо пытался выдворить его из салона, предлагая воду и поглаживая по голове. Однако животное и не думало покидать его машину, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Избавиться от наглой коалы виноделу удалось лишь через некоторое время. Она не хотела вылезать и расцарапала приборную панель.
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