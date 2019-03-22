Энн Грацеффа 20 марта запечатлела драматичный момент спасения маленького щенка, упавшего в реку Милуоки, в одноимённом городе (штат Висконсин, США).

Сотрудник береговой охраны, увидев щенка в реке, бросился на спасение маленькой жизни. Спасатель успел в самый последний момент вытащить животное, после того две льдины сомкнулись над головой щенка, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Работник службы спасения поднял маленький черный комок с глубины, под восторженные возгласы очевидцев спасательной операции.

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