Спасатель в самый последний момент успел вытащить из-под льдины щенка - ВИДЕО
22 марта 2019 11:21 159
Энн Грацеффа 20 марта запечатлела драматичный момент спасения маленького щенка, упавшего в реку Милуоки, в одноимённом городе (штат Висконсин, США).
Сотрудник береговой охраны, увидев щенка в реке, бросился на спасение маленькой жизни. Спасатель успел в самый последний момент вытащить животное, после того две льдины сомкнулись над головой щенка, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Работник службы спасения поднял маленький черный комок с глубины, под восторженные возгласы очевидцев спасательной операции.
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