Жестокая драка, произошедшая на территории национального парка Крюгера (ЮАР), попала на видеокамеру одной из туристок, оказавшейся рядом с местом разборки в львином прайде.

Одинокий самец, пробравшись на чужую территорию, попытался напасть на детёнышей, но встретил сопротивление со стороны трёх львиц и двух львов, атаковавших незваного гостя. Окружив наглеца, представители львиного прайда заставили его убраться со своей территории.

Несмотря на шокирующую природу драки, подобные противостояния происходят довольно часто, когда молодые самцы, покидая своих родственников, пытаются занять главенствующую роль в чужом прайде, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Чтобы стать новым главой, львы прогоняют или убивают конкурентов и их потомство.

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