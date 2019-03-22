Жители Нью-Джерси (США) на днях стали свидетелями необычной сцены. Темнокожий мужчина в спортивном украл где-то банкомат и попытался залезть с ним в автобус. Водитель подождал, пока вор дотащит банкомат до автобуса, а затем закрыл перед его носом двери, передает Day.Az.

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