Биг-Бен поменяет цвет
Знаменитая лондонская часовая башня Биг-Бен поменяет цвет. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает ABC News.
Как отмечается, цвет циферблата вернется к своему изначальному виду и станет золотисто-синим, каким он был в 1859 году.
"Было невероятно увлекательно постепенно воссоздавать внешний вид башни, менявшийся в течение десятилетний, и мы очень взволнованы тем, что сможем увидеть оригинальную цветовую схему, которая снова предстанет перед современным Лондоном", - рассказали собеседники ABC News, которые работали над проектом реконструкции.
В данный момент памятник архитектуры находится на капитальном ремонте, который завершится к 2021 году. Стоимость реконструкции оценивается в $80 млн. На ремонте находятся три циферблата из четырех.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Биг-Бен поменяет цвет
-
21 Мар. 19:36 8 727
-
08:34 8 437
-
21 Мар. 19:34 4 438
-
21 Мар. 21:08 4 239
-
21 Мар. 22:03 3 835