Число погибших при обрушении здания в Индии возросло до 14
22 марта 2019 13:05 160
Число жертв обрушения здания в штате Карнатака на юго-западе Индии возросло до 14 человек. Об этом в пятницу сообщает агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сейчас все зависит от силы воли оставшихся под завалами. Они смогут выжить, если не сдадутся", - заявил представитель местных властей Суреш Итнал. По данным агентства, еще около десяти человек могут до сих пор оставаться под завалами.
Ранее было известно о десяти погибших. На данный момент в ходе поисково-спасательной операции из-под обломков конструкции были вызволены 56 человек.
Во вторник строящееся здание обрушилось в городе Дхарвард штата Карнатака. По первоначальным данным, под завалами оказались более 90 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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