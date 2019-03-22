Число жертв обрушения здания в штате Карнатака на юго-западе Индии возросло до 14 человек. Об этом в пятницу сообщает агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас все зависит от силы воли оставшихся под завалами. Они смогут выжить, если не сдадутся", - заявил представитель местных властей Суреш Итнал. По данным агентства, еще около десяти человек могут до сих пор оставаться под завалами.

Ранее было известно о десяти погибших. На данный момент в ходе поисково-спасательной операции из-под обломков конструкции были вызволены 56 человек.

Во вторник строящееся здание обрушилось в городе Дхарвард штата Карнатака. По первоначальным данным, под завалами оказались более 90 человек.