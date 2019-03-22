Человечеству необходимо бороться с исламофобией с той же решительностью, как с антисемитизмом после Холокоста, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя нападения на мечети в Новой Зеландии, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В минувшую пятницу в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.

"Турция разделяет боль мусульман Новой Зеландии в связи с терактом в мечетях. Подлую атаку во время пятничной молитвы нельзя расценивать как рядовое преступление. Человечеству необходимо бороться с растущей исламофобией с той же решимостью, как оно боролось с антисемитизмом после Холокоста. Исламские страны должны продемонстрировать четкую позицию по этому вопросу, чтобы не допустить повторения подобных трагедий", - заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле на чрезвычайном заседании исполкома Организации исламского сотрудничества, созванном председательствующей в ней Турцией в связи с атакой на мечети в Новой Зеландии.

Трансляцию выступления Эрдогана вел телеканал NTV.

Он добавил, что политики стран Запада, которые призывают к дискриминации мусульман, должны подвергаться жесткой критике. Эрдоган также предложил признать неонацистские организации стран Запада террористическими структурами.