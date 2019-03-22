Спасатели в Индии успешно освободили мужчину из-под обломков обрушившегося здания, где он провел 62 часа. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NDTV.

Обрушение произошло в городе Дхарвад в штате Карнатака ранее на этой неделе. По последним данным, число погибших возросло до 15 человек. Кроме того, в результате инцидента пострадали 55 человек.

На видео, показанном телеканалом, спасатели ведут мужчину в зеленой рубашке среди развалин здания. Сообщается, что он находился под завалом 62 часа.

Телеканал уточняет, что всего на данный момент удалось спасти 64 человека, еще от четырех до шести человек по-прежнему находятся под завалами. Спасательная операция продолжается. В ней принимают участие Национальные силы реагирования на стихийные бедствия (NDRF), пожарные бригады, а также службы экстренной помощи.