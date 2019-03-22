Сотрясением мозга, переломом ноги и многочисленными ссадинами завершилась "встреча" жительницы Сорочинска с бывшим супругом, который намеренно сбил ее на машине, после чего уехал с места. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Инцидент в 14 часов в минувший понедельник, 18 марта, на улице Мельзавод. На кадрах видно, как двигающийся на высокой скорости автомобиль сбивает разговаривавшую по телефону женщину - последняя повернулась на шум, но отреагировать не успела. От удара пострадавшую отбросило на несколько метров.

За рулем автомобиля, как утверждает сама женщина, находился ее экс-супруг, с которым у нее натянутые отношения и который давно угрожал ей из-за нежелания уступать родительские права на дочь.

"Все хорошо, я жива, перелом ноги, колено, сотрясение сильное, ушибы, отбиты все органы, синяки. И многое другое...", - написала Анастасия.

По одним данным, водитель легковушки скрылся с места, по другим - он сам явился в полицию и признался в содеянном.

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