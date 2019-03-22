Жертвами крушения парома в иракском Мосуле стали 96 человек, сообщило в пятницу агентство INA со ссылкой на источник в органах безопасности провинции Найнава, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

"Число жертв крушения туристического парома возросло до 96 человек, еще восемь считаются пропавшими без вести, спасательные бригады продолжают их поиски", - заявил источник.

В пятницу утром президент страны Бархам Салех прибыл в Мосул, где осмотрел место трагедии, после чего должен провести совещание с представителями судебной, законодательной и исполнительной властей в связи с произошедшей трагедией, передает портал Baghdadtoday.news.

В четверг премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди также посетил место крушения парома, где объявил о трехдневном трауре по погибшим.

Туристический паром перевернулся в реке Тигр рядом с районом аль-Габат в Мосуле. Источник в силах безопасности сообщал РИА Новости, что, по предварительным данным, причиной крушения парома стал перегруз и повышение уровня воды в реке. Ранее телеканал Sky News Arabia сообщал со ссылкой на иракских чиновников, что паром мог перевезти только около 50 человек.

